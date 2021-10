Processo "Corsi d'oro 2" a Messina, condanna confermata per Genovese. Nuovo processo a Reggio

C'è adesso il sigillo della Cassazione nel processo “Corsi d'oro 2” sulla formazione professionale a Messina, l'inchiesta cardine sulla “galassia politica” dell'ex parlamentare nazionale Francantonio Genovese. I giudici hanno letto poco fa il verdetto, che è molto complesso. Dalle prime interpretazioni si comprende che a carico dell'imputato principale, ovvero Genovese, si sono registrate conferme rispetto ai capi d'imputazione contestati, quindi con la conferma in via definitiva della condanna a 6 anni e 8 mesi. Si dovrà a quanto pare tenere un nuovo processo in appello a Reggio Calabria per l'ipotesi di riciclaggio a carico dell'ex parlamentare, visto che è stato accolto l'appello della Procura generale (dal reato di riciclaggio Genovese era stato assolto in appello). Condanna ridotta invece per il cognato ed ex parlamentare Franco Rinaldi: annullata senza rinvio la pena limitatamente all'associazione a delinquere, a suo carico rimane in piedi la condanna a 2 anni e 6 mesi. Annullata totalmente, e senza rinvio, la condanna a carico di Elio Sauta. Per tutto il resto a quanto pare i ricorsi degli imputati sono stati dichiarati inammissibili, quindi le condanne diventano definitive.