Messina, le vaccinazioni non aumentano. Firenze: "Unica strada le restrizioni"

È la settimana del Green pass obbligatorio per chi lavora. E a Messina, i prossimi, non saranno cinque giorni qualunque. È la città metropolitana con il più basso tasso di vaccinazione di tutto il Paese. Se l’Italia viaggia all’80% di immunizzati, la città dello Stretto è ancora al 64%. Un “ritardo” che rischia di avere ripercussioni su più piani e che renderà l’attesa della data di venerdì prossimo particolarmente carica di dubbi. Ci sono quelle delle possibili restrizioni che scatteranno nel momento in cui o Messina o altri comuni della provincia non avranno raggiunto gli standard minimi di sicurezza. Ma ci sono anche quelle legate all’ottenimento di un lasciapassare, qualunque esso sia, per potere, da venerdì prossimo continuare ad entrare al posto di lavoro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata