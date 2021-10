Messina, infermieri morti al Papardo: l’Ars avvia le audizioni

Sbarca all’Ars il caso dei due infermieri morti al Papardo a distanza di pochi giorni nello scorso mese di agosto. Il caso fu segnalato all’Aifa perchè venissero analizzati eventuali nessi fra il decesso e la vaccinazione. Il 6 agosto morì Giacomo Venuto, 55 anni, e il 28 agosto Antonio Mondo, 49 anni. Domani la VI Commissione dell’assemblea regionale “ServiziSociali e Sanitari” ascolterà sul tema Sebastiano Tamà, il medico curante , nonchè cognato, di Giacomo Venuto. «Si da’ avvio ad un coinvolgimento delle autorità politico – sanitarie regionali per provare a “ far luce“ sulle due morti avvenute ad agosto riguardanti i due infermieri dell’azienda Neurolesi -Piemonte – scrive Sebastiano Tamà che è anche consigliere comunale –. Fornirò un “punto di vista” esperienziale che ha solo l’ intento di dare una spinta ad una necessaria e giusta riflessione sullo stato dell’arte delle conoscenze da approfondire sul tema del verosimile nesso di causalità tra ipotesi di rischio complicanze e vaccinazione badando bene di non massificare tale concetto che va solo studiato ed approfondito con un coinvolgimento scientifico di alto profilo e sartorializzato sui singoli casi. L’interesse è non solo dare dignità a ciascuna “ morte “ ( soggetti sani ), ma offrire un contributo al presente e all’immediato futuro per evitare o escludere casi simili».

