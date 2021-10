Santa Teresa, fogne danneggiate e topi in strada. È sempre più emergenza

Ormai rassegnati a non poter vedere in tempi brevi la realizzazione della rete fognaria, i cittadini di S. Teresa di Riva devono convivere con le conseguenze negative legate all’assenza dell’opera. Tra queste la presenza dei topi che scorrazzano spesso sulle strade cittadine, creando disagi e preoccupazione tra i residenti.

Nelle ultime settimane il fenomeno si sta manifestando in particolare sulla via Francesco Crispi, nella zona tra il centro del paese e il quartiere Portosalvo, dove quasi continuamente roditori di grosse dimensioni fanno la loro comparsa fuoriuscendo dalle caditoie di raccolta dell’acqua piovana, collegate alla rete fognaria in quella che, in realtà, è una condotta mista di smaltimento dei reflui provenienti sia dalle abitazioni che dalla sede stradale. Diversi di questi punti dove dovrebbe confluire l’acqua delle precipitazioni meteoriche, infatti, sono danneggiati e i sistemi di sifonamento spesso sono divelti, favorendo quindi la risalita dei topi fino in superficie.

