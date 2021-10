Informatica e laboratori, 624 mila euro per 39 scuole di Messina e provincia

"Sono 39 le scuole di Messina e provincia che usufruiranno di un importante finanziamento, che ammonta in totale a 624 mila euro, da destinare agli spazi laboratoriali e dotazioni digitali per l’apprendimento delle STEM.

E’ importante sottolineare che l’insegnamento integrato della Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica assumeranno un ruolo sempre più centrale e rivoluzionario nella scuola: grazie alle STEM vengono insegnate abilità che serviranno alle studentesse e agli studenti nella vita reale, sviluppando competenze consentiranno loro di arrivare al mercato del lavoro preparati e con una altissima competenza". Così in una nota la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia.

"Proprio per questo è fondamentale reperire finanziamenti per le STEM perchè rappresentano la scuola del futuro. In questa direzione vanno i fondi del PNRR, che ha destinato 1 miliardo di euro per la promozione delle competenze STEM, soprattutto per incentivare le studentesse allo studio di queste discipline" conclude la Floridia.

© Riproduzione riservata