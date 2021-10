Sono due i decessi registrati nelle ultime 24 ore, entrambi avvenuti al Papardo: si tratta di uomo di 91 anni (deceduto il 10/10) e di una donna di 71 anni (deceduta il 09/10).

Sul fronte ricoveri, 40 in totale, il Policlinico ne segna 28 (di cui 5 in rianimazione), il Papardo 6 (di cui 2 in Rianimazione), il Cutroni Zodda di Barcellona 3, 3 pure all'Irccs Piemonte.

