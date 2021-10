Capo d'Orlando, a tre giorni dai 100 anni va a votare guidando l'auto

Neanche questa volta è mancato all’appuntamento con il dovere civico ed a soli tre giorni dal suo centesimo compleanno, il carabiniere in pensione Antonino Mazzone, classe 1921, ha votato per eleggere il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale di Capo d’Orlando. Ha voluto guidare la sua nuova fiammante auto e così ieri, di prima mattina si è recato al seggio del liceo “Piccolo” dove alla sezione 13 ha mostrato la sua carta d’identità agli scrutinatori che, letta la data di nascita, 14 ottobre 1921, non hanno potuto non augurargli un felice compleanno.

