"Tempo del Creato", oggi alla Lega navale di Messina "Biodiversità, mare, giovani e sviluppo"

“Biodiversità, mare, giovani e sviluppo” è questo il tema dell'appuntamento in programma questa sera a partire dalle ore 21, alla Lega navale di Messina.

L'incontro, promosso nell'ambito delle iniziative del “Circolo Laudato si’ Messina-Calvaruso” all’interno del “Tempo del Creato” e coordinato dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro attraverso la Commissione diocesana per il Creato, sarà introdotto, tra gli altri, dall'assessore all'Ambiente Dafne Musolino e vedrà come relatori Simone Cappello, ricercatore del CNR di Messina, Francesco Iannucci, vice presidente Lega navale italiana di Milazzo e Alessandro Billè, delegato alla Cultura marinara della sezione messinese della Lega navale italiana.

Durante l'incontro verranno affrontate le moderne sfide della biologia marina, l'importanza dell'educazione al rispetto dell'ambiente e il rapporto dei messinesi col mare. L'appuntamento sarà, inoltre, allietato dagli interventi musicali del Duo Incanto.

