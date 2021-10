Messina, ex Hotel Riviera all’Università: accertata la copertura finanziaria

Adesso, l’operazione immobiliare del passaggio di consegne dell’ex Hotel Riviera dalla Città metropolitana di Messina all’Ateneo peloritano trova riscontro nella copertura economica. Un passaggio non di poco conto, visto che in ballo ci sono 3,6 milioni di euro, messi sul piatto dall’Università, fortemente intenzionata a rilanciare una struttura avvolta dal degrado e dall’abbandono.

Il 6 ottobre scorso, il dirigente di Palazzo dei leoni Salvo Puccio ha firmato una determina di accertamento somme per la “Proposta di acquisto per fini istituzionali da parte dell’Università degli studi di Messina relativa all’ex Hotel Riviera e a tre locali commerciali posti al piano terra dello stesso”.

