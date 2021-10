Cimitero di Milazzo, altri 150 loculi e ipotesi project financing

Stop agli interventi tampone per fronteggiare l’emergenza loculi che in atto non consente che una decina di salme trovino idonea collocazione ma rimangono nella camera mortuaria del cimitero. Il Comune ha deciso di accelerare con la realizzazione dei “posti distinti” impegnando le somme per realizzare ben 150 loculi. I lavori per la predisposizione sono stati già avviati e già entro la fine di questo mese saranno disponibili per chi è già iscritto in graduatoria e deve tumulare i propri cari. Ad eseguire le opere di collocazione dei vari blocchi da 25 loculi sarà la ditta Bioedil di Milazzo, per una spesa di 121.861,19 euro.

