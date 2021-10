Messina, i deputati regionali D'Agostino e Tamajo si appellano a Miccichè sull'ex Teatro in Fiera

I deputati regionali di Sicilia Futura, Nicola D'Agostino e Edmondo Tamajo, hanno inviato stamane una nota di sollecito al presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, perché venga data risposta, da parte della Giunta regionale, al più presto all'interrogazione presentata già lo scorso 30 marzo, relativa alla proposta di non procedere più alla ricostruzione sulle macerie dell'ex Teatro in Fiera, ma di riqualificare e restituire alla città quella preziosa porzione di territorio.

Un'interrogazione, sottolineano i due deputati, ancor più attuale, alla luce dello stato di paralisi in cui si trovano le procedure dell'appalto di competenza dell'Autorità di sistema portuale. E il leader di Sicilia Futura, Beppe Picciolo, ricordando con parole commosse Samuele Mussillo, scomparso nella tarda serata di ieri, esprime un auspicio: "Mi piacerebbe veder sorgere sulle macerie del Teatro in Fiera una magnifica Agorà da dedicare ad un uomo che, con la mano sul cuore, ha reso meno buie le nostre giornate. La proposta che faccio, al nostro gruppo consiliare da estendere all'intero Consiglio, è quella di intitolare il più importante dei viali interni della cittadella fieristica di Messina a Samuele Mussillo, in attesa che, decorsi i tempi, si possa completare il ricordo intitolandogli la più bella piazza che avrebbe la nostra città, proprio di fronte la Madonnina del porto".

© Riproduzione riservata