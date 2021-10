Stromboli, parametri nella norma. Anomalie nelle luci dell'elipista di Ginostra e del molo di Scari

Rientrano nella normale attività i parametri dello Stromboli dopo l' esplosione maggiore di ieri pomeriggio. A comunicarlo è l' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania che segue costantemente l'attività vulcanica dell'isola eoliana. Gli abitanti di Ginostra e Stromboli in questa occasione hanno voluto rimarcare che le luci dell"elipista di Ginostra non sono funzionanti come dovrebbero e che il molo di Scari ha i fari d'illuminazione guasti da alcuni mesi e in caso di eventuali emergenze vulcaniche ciò potrebbe rallentare le operazioni .

