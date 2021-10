Risanamento Messina, su A.ris.Me l'avviso per l'acquisto degli alloggi - I REQUISITI

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale di A.ris.Me (Agenzia Risanamento Messina) il nuovo avviso ricognitivo per l’acquisto di alloggi per il ricollocamento abitativo delle persone residenti nelle Baraccopoli dal Soggetto Attuatore A.ris.Me, nominato ex ordinanza n. 4/2021 del 16/09/2021 del Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento prefetto Cosima Di Stani.

Le manifestazioni di disponibilità alla vendita dovranno essere corredate dalla regolarità urbanistica e strutturale dell’immobile e quale requisito del proponente é richiesta la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e avere la piena titolarità dell’immobile. Ulteriore documentazione, requisiti dell’alloggio e altre informazioni sono disponibili all’interno dell’avviso stesso.

Si tratta del primo bando da quando è stato nominato commissario il prefetto di Messina e A.ris.Me soggetto attuatore.

