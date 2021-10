Messina, sale sul tetto e precipita da 6 metri d'altezza: grave un operaio di Milazzo

E’ ricoverato al Policlinico di Messina in prognosi riservata un operaio milazzese di 54 anni che è volato dal tetto dove si trovava per verificare le cause di alcune infiltrazioni d’acqua. Pare che la copertura non abbia retto e così l’uomo è precipitato da un’altezza di sei metri. L’incidente nella zona centrale della città. L’operaio lavora presso una ditta specializzata in impianti elettrici industriali di via Due Bagli. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine e dell’ispettorato del lavoro.

