Oggi due decessi al Policlinico: un 87enne di Messina (deceduto il 07/10) e uomo di 86 anni originario di Giardini, ma residente in Piemonte (deceduto il 07/10)

I ricoveri registrati nelle ultime 24ore, 42 in totale, riguardano maggiormente il Policlinico (26, di cui 6 in Rianimazione), poi il Papardo (10 di cui 2 in Rianimazione), quindi Irccs Piemonte (1) e, in provincia, il Cutroni Zodda di Barcellona (5).

© Riproduzione riservata