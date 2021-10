Ortopedia, a Taormina riapre il presidio notturno al Pronto soccorso del “San Vincenzo”

Dopo tre mesi riapre nelle ore notturne il Pronto soccorso traumatologico del reparto di Ortopedia dell'ospedale di Taormina. L'Asp di Messina ha ripristinato il servizio che era stato sospeso per i pochi medici disponibili in questa unità operativa complessa, rimasti soltanto in cinque: il primario Roberto Ventimiglia ed altri quattro professionisti. La chiusura dalle 20.00 alle 08.00 era stata disposta in via provvisoria per consentire, in tal modo, al personale medico di non dover svolgere i turni di notte, avendo a quel punto la possibilità di adempiere ai turni diurni e garantire le prestazioni assistenziali all'utenza con maggiore serenità e senza il carico di stress psico-fisico, che poi in questi casi può diventare un fattore di rischio per i pazienti. L'emergenza, in sostanza, non si è risolta ma intanto i turni di notte sono ripartiti regolarmente dal 1 ottobre scorso. La sospensione delle attività notturne era stata disposta a luglio e sino al 31 agosto, e poi prorogata al 30 settembre. Ora l'azienda sanitaria ha deciso di non disporre nuove proroghe.

L'Asp di Messina ha bandito il concorso che consentirà presto al reparto di Ortopedia di poter disporre di tre rinforzi. Ora si attende l'espletamento della procedura di gara, con la prospettiva di vedere in servizio questi tre professionisti forse entro la fine di novembre.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata