Condannato a Reggio nel processo d'appello "Gotha 3" il barcellonese Rosario Cattafi

Si chiude con la condanna a 6 anni di carcere il nuovo processo d’appello "Gotha 3" a Reggio Calabria per il barcellonese Rosario Pio Cattafi, concluso a ben cinque anni di distanza dopo il rinvio della Cassazione. Un processo che serviva a definire un passaggio cruciale nelle dinamiche criminali di Barcellona e non solo, vista la caratura dell'imputato: se sull’avvocato c’era il sigillo mafioso quantomeno fino ad un determinato momento storico, cioé fino al 2000.

Alla scorsa udienza celebrata a Reggio Calabria nel nuovo processo, dopo la riapertura del dibattimento, sollecitata a suo tempo dall'avvocato di parte civile Fabio Repici come rappresentante dell’Associazione nazionale familiari vittime della mafia, era stato sentito a lungo il collaboratore di giustizia ed ex capo dell'ala militare di Cosa nostra barcellonese Carmelo D’Amico, che aveva sostanzialmente confermato le accuse nei confronti di Cattafi, risalenti alle deposizioni del 2015. Subito dopo il sostituto procuratore generale Antonio Giuttari, rinnovando le richieste formulate in precedenza dal collega Giuseppe Adornato, oggi pm a Messina, aveva sollecitato per Cattafi la conferma della condanna inflitta dalla Corte d’appello di Messina.

Nel 2017 la Cassazione decise sul troncone dell’operazione antimafia “Gotha 3” sulla famiglia barcellonese che riguardava oltre a Cattafi, adesso assistito dall'avvocato Salvatore Silvestro, anche il boss Giovanni Rao, e il “cassiere” di Cosa nostra barcellonese Giuseppe Isgrò. Per loro due, con il rigetto dei ricorsi difensivi, le condanne d’appello decise a Messina nel novembre del 2015 diventarono definitive: 5 anni e 8 mesi per Rao, 7 anni e 6 mesi per Isgrò. Per Cattafi invece i giudici della V sezione penale dichiararono inammissibile il ricorso della Procura generale. E questo significò che cadeva definitivamente il ruolo di “capo” della mafia barcellonese che gli era stato attribuito in precedenza dall’accusa. Poi stabilirono che bisognava rifare tutto in relazione alla condanna a 7 anni decisa dalla Corte d’appello di Messina per la sua appartenenza all’associazione mafiosa barcellonese solo fino al 2000, statuendo cioé definitivamente che dopo quella data non c’erano elementi sufficienti a supporto dell’accusa.

Quello di Reggio Calabria è un procedimento che, dopo il rinvio della Cassazione dell’ormai lontano 2017, in questi anni è stato sempre aggiornato tra impedimenti dei giudici e degli avvocati, e per i problemi legati alla pandemia. E adesso si è finalmente chiuso.

© Riproduzione riservata