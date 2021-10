Oggi un decesso al Papardo, si tratta di una donna di 96 anni (deceduta il 04/10)

I ricoveri, 49 in totale, sono così distribuiti: 33 al Policlinico (di cui 8 in rianimazione), 9 al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 2 all' Irccs Piemonte e 5 al Cutroni Zodda di Barcellona.

