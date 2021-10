Messina, nuovo plesso scolastico a Tremestieri: uno step verso il progetto esecutivo

Toccata una tappa importante nel tortuoso cammino finalizzato alla realizzazione di un nuovo plesso scolastico. Un’operazione complessa – come tutte quelle incluse nell’edilizia di questo settore –, accompagnata da un iter piuttosto lungo che si spera possa procedere adesso su binari rettilinei.

È in corso di aggiudicazione, da parte di Palazzo Zanca, l’affidamento diretto del “Servizio di indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche necessarie per l’attività di progettazione esecutiva. Costruzione scuola elementare con quindici aule, palestra e auditorium, in località Tremestieri”. Attività per cui il Comune ha stanziato 30.580,19 euro. La relativa determina a contrarre, firmata dal dirigente del dipartimento Servizi tecnici Antonio Amato, ricorda in premessa che l’opera è nell’elenco del Masterplan per il Mezzogiorno-Patto per lo sviluppo della città di Messina e che l’importo iniziale destinato a questo intervento ammontava, nel 2018, a 6.100.000 euro. Successivamente, con determinazione del 29 dicembre 2017, è stato accertato e contestualmente impegnato un primo acconto del finanziamento erogato pari a 844.552,77 euro. Quindi, nel novembre di due anni dopo, affidato l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, mentre nel dicembre 2020 è stato impegnato l’importo residuo di 5.255.447,23 euro.

