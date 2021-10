Il Messina a Foggia va in vantaggio ma subisce l'ennesima rimonta

FOGGIA-MESSINA 3-1

MARCATORI: 13'pt Vukusic (M), 37'pt Martino (F), 40'st Merkaj (F), 49'st Rocca (F)

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Martino 7, Girasole 6,5, Sciacca 6,5, Nicoletti 6 (25'st Garattoni 6); Gallo 6,5 (34'st Rizzo Pinna 6,5), Petermann 6,5, Rocca 6,5; Merola 6 (22'st Merkaj 7), Ferrante 6 (34'st Vigolo sv), Curcio 6,5. A disp.: Volpe, Markic, Di Jenno, Garofalo, Ballarini, Tuzzo, Di Grazia. All. Zeman 7

MESSINA (4-4-2): Lewandowski 6,5; Morelli 6, Fantoni 6, Carillo 6,5, Sarzi Puttini 6 (34'st Goncalves 5,5); Fazzi 6,5, Fofana 7, Damian 5,5 (34'st Konate 5), Catania 5,5 (10'st Marginean 5); Balde 6 (25'st Russo 6), Vukusic 6,5 (25'st Adorante 6). A disp.: Fusco, Rondinella, Celic, Mikulic, Busatto, Distefano, Milinkovic. All. Sullo 5,5

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino 5,5.

NOTE: spettatori 3500 circa. Ammoniti: Nicoletti, Merkaj (F); Carillo, Fazzi, Vukusic (M). Angoli: 8-2. Recupero: 4 pt; 4 st

FOGGIA – Il Foggia gela nel finale il Messina. Dopo aver disputato una partita positiva ed aver accarezzato a lungo l’opportunità di uscire indenne dal “Pino Zaccheria” i peloritani vengono trafitti da due reti nel finale che fissano il punteggio sul 3-1. Enorme il rammarico per i ragazzi di Sullo che subiscono la terza sconfitta consecutiva e restano fermi con 5 punti in classifica. Se il risultato fa arrabbiare, tra i dati positivi c’è il fatto di aver dato del filo da torcere alla squadra di Zdenek Zeman che, per diversi tratti, è stata messa in difficoltà. Alla prossima contro il Monterosi, il Messina è chiamato a vincere per mettere fine alla striscia negativa.

