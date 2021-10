"Tempo del Creato" sbarca a Monforte per valorizzare l'imprenditoria "green"

Nell'ambito delle iniziative del Circolo Laudato si’ di Messina - Calvaruso, all’interno del “Tempo del Creato”, coordinato dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro attraverso la Commissione diocesana per il Creato, domenica 3 ottobre alle ore 11 si svolgerà un incontro a Monforte S. Giorgio presso l’Azienda Agricola Granatu di Antonio Carmelo Coraci (c.da Santa Maria, 98041 - Monforte San Giorgio) per contemplare la Bellezza del Creato attraverso la valorizzazione di una “sana” attività imprenditoriale che coniuga conoscenza e rispetto dell'ambiente con rispetto della persona.

Si tratta di un'azienda già selezionata per il progetto “Buone Pratiche” tra i partecipanti alla prossima Settimana Sociale di Taranto che intende promuovere una nuova economia locale in sintonia ed armonia con l'ambiente naturale contribuendo all'interno del nostro territorio a diffondere l'ecologia integrale, con uno sguardo attento alla salute dell'uomo ed alla salute del pianeta.

Rispecchia quindi visione di un futuro dove la conoscenza e l'amore verso l'ecosistema naturale e storico del nostro territorio sia l'humus nel quale crescere e lavorare. Inoltre lunedì 4 ottobre alle ore 18,30 ci sarà una Celebrazione Eucaristica al Santuario di S. Francesco all’Immacolata a conclusione del Tempo del Creato.

