Un 68enne di Messina, non vaccinato, è morto ieri per covid al Policlinico di Messina. Attualmente il quadro dei ricoveri che in totale sono 66 è: Policlinico 39 (di cui 10 in rianimazione); Papardo 16 (di cui 3 in Rianimazione); Barcellona 8; Irccs Piemonte 3.

© Riproduzione riservata