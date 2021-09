Savoca, auto travolge 13enne scesa dallo scuolabus

Se l’è cavata fortunatamente con ferite non gravi e con un grande spavento la ragazzina di Savoca investita nel primo pomeriggio di ieri da un’autovettura. La giovane, dell’età di 13 anni, era appena scesa dallo scuolabus a bordo del quale si trovava dopo l’uscita dalla scuola secondaria di primo grado della frazione Rina, dove frequenta la terza media, e stava per incamminarsi verso la propria abitazione quando è stata improvvisamente colpita da un veicolo in transito. Il pulmino si era fermato sul margine destro della strada, la Provinciale 17bis, a poche centinaia di metri dal plesso scolastico, e la tredicenne si stava accingendo ad attraversare davanti al mezzo di trasporto per imboccare una via secondaria e rientrare a casa: proprio in quell’istante, però, è stata travolta da un’autovettura in transito nella stessa direzione, una Honda FR-V guidata da un uomo (pare sia un insegnante della scuola savocese), che ha superato il pulmino invadendo la corsia opposta con l’intenzione di proseguire la marcia, evidentemente senza rendersi conto della presenza della ragazzina e urtandola con la parte anteriore destra della vettura sbalzandola a terra.

