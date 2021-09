Patti, aggredisce i carabinieri intervenuti in soccorso di una donna. Arrestato un 44enne

Nella serata di ieri, in località Marinello di Patti, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Patti hanno arrestato, in flagranza di reato, R.S., 44enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in danno degli stessi militari.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Patti, su richiesta pervenuta sull’utenza 112 NUE, sono intervenuti in località Marinello, presso un esercizio pubblico, a seguito dell’aggressione patita da una donna presente nel locale, ad opera di R.S., in evidente stato di ebbrezza alcolica, che, senza apparente motivo, aveva colpito la malcapitata al volto. I militari dell’Arma, subito dopo aver individuato l’indagato, gli hanno richiesto i documenti, per procedere alla sua identificazione. L’uomo, dopo aver osteggiato l’azione intrapresa dai militari, ha improvvisamente imbracciato una sedia, colpendo uno dei carabinieri intervenuti.

R.S. ha poi proseguito, opponendosi con violenza, all’intervento dei militari dell’Arma. Pertanto i carabinieri lo hanno arrestato, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, per aver procurato lievi lesioni ai due militari dell’Arma intervenuti, oltre che alla donna precedentemente aggredita.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

