Tribunale di Barcellona, insediati i nuovi giudici NOMI

Tre nuovi magistrati, un sostituto procuratore e due giudici destinati al settore giudicante, sono stati immessi nelle rispettive funzioni dal Tribunale di Barcellona, presidente Giovanni De Marco, componenti Anna Elisa Murabito e Silvia Spina, alla presenza del Procuratore Emanuele Crescenti.

Il dato più significativo della giornata vissuta ieri in Tribunale è quello che dopo cinque anni dalla soppressione avvenuta nel 2016 di un posto di magistrato, la Procura della Repubblica di Barcellona diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, da ieri ha avuto materialmente ripristinata l'originaria pianta organica con l'effettiva attribuzione di un quinto sostituto procuratore che colma un vuoto che nell'ultimo lustro ha pesato non poco sul carico di lavoro degli uffici giudiziari che hanno operato con un magistrato in meno.

A rafforzare gli uffici della Procura di Barcellona, dopo la nomina del Csm, il neo sostituto procuratore Luca Gorgone, 32 anni, che ha svolto il periodo di formazione a Napoli, sua città d'origine, il quale affiancherà nell'attività gli altri quattro sostituti procuratori già in servizio, Emanuela Scali, Veronica De Toni, Dora Esposito e Carlo Bray, i quali si erano insediati il 18 novembre dello scorso anno. Una procura costituita esclusivamente da giovani magistrati, quasi tutti coetanei.

Stessa cosa per i due magistrati immessi nelle funzioni di giudicanti del Tribunale di Barcellona. Si tratta di Mariacristina Polimeni, proveniente dal Tribunale di Reggio Calabria e di Mirko Intravaia, che proviene da

