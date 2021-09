"Tempo del Creato" a Messina, oggi tappa a Ritiro per "I luoghi della rinascita"

Nell'ambito del "Tempo del Creato", alle ore 17, presso i Ruderi di S. Maria di Gesù a Ritiro è in programma la conferenza "I luoghi della rinascita" organizzata assieme all'associazione Aura all'interno della rassegna Armonie dello Spirito. Il Decibel ensemble dell'associazione G. Verdi di Bordonaro offrirà alcuni commenti musicali.

Mentre il prossimo giovedì, 30 settembre, a partire dalle ore 18, al santuario della Madonna di Lourdes in viale regina Margherita l'Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro insieme all'ufficio per l'Ecumenismo e il dialogo interreligioso promuoveranno la preghiera ecumenica per Il Creato delle Comunità Cristiane.

