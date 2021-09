Taormina, è morto il 17enne caduto nel dirupo a Villagonia dopo aver perso il controllo dello scooter

E' morto il ragazzo di 17 anni, originario della Costa d'Avorio e residente a Roccalumera, che la sera tra il 5 e il 6 giugno scorso era precipitato in un dirupo a Taormina che si affaccia sulla baia di Villagonia. A.B. aveva dato segni incoraggianti di miglioramento nelle scorse settimane. Sabato 5 giugno percorreva la centralissima Via Roma di Taormina con il suo scooter, all'improvviso una serata come tutte le altre è diventata il drammatico bivio di una vita. Giunto all'altezza del tratto di fronte all'hotel San Domenico il giovane ha perso il controllo del mezzo.

Lo scooter è andato ad impattare sul muretto ma è rimasto nella strada, mentre il ragazzo è stato sbalzato con violenza oltre il parapetto e nell'impatto è volato giù nel dirupo, finendo nel vuoto sino a circa 150 metri sotto il livello della strada. Poi le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri. In mattinata era stato ritrovato e trasportato d'urgenza al Policlinico di Catania, dove purtroppo è deceduto nelle scorse ore.

© Riproduzione riservata