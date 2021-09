Duecento migranti soccorsi a Messina: minori a Crotone, altri in quarantena: due positivi

Un barcone proveniente dalla Libia con a bordo 204 migranti, tra cui donne e bambini, è stato soccorso ieri pomeriggio mentre si avvicinava alle coste calabresi e fatto sbarcare al porto di Messina.

Sul peschereccio si trovavano una famiglia siriana con cinque bambini, mentre gli altri sono tutti di nazionalità egiziana.

Mentre il natante veniva scortato verso il porto per un principio di incendio si è reso necessario il trasbordo dei migranti in quattro imbarcazioni approdate intorno alle 22.30 al molo peloritano dove, per tutta la notte e fino alla mattina, si è proceduto allo screening sanitario.

I minori non accompagnati sono stati già trasferiti al cara di Crotone, mentre gli altri stanno imbarcando da stamattina sulla nave quarantena Azzurra della Gnv. Due migranti sono risultati positivi al covid-19 e sono stati trasferiti al covid hotel di Messina.

