Oggi tre decessi oggi al Policlinico e al Papardo.

Al Policlinico una donna di Messina, 70 anni (deceduta il 25/9), mentre al Papardo un uomo di 77 anni e uno di 76 (entrambi deceduti il 25/9). Tutti e tre non vaccinati. Attualmente i ricoveri per covid scendono a 76: al Policlinico sono 40 (di cui 9 in rianimazione); Papardo 20 (di cui 5 in Rianimazione); Barcellona 9; Irccs Piemonte 7.

