Ospedale di Barcellona "azzerato": l'Asp promette "normalità" al diminuire dei contagi

Il commissario straordinario dell'Asp, Bernardo Alagna, riferendosi alle problematiche anticipate su Gazzetta del Sud dal presidente del Comitato cittadino sorto in difesa dell’Ospedale “Cutroni Zodda” il prof. Enzo Correnti, manda a dire che il “ruolo dell'ospedale Covid è solo temporaneo e presto si tornerà alla normalità.

E al contempo rivolgendosi al Comitato pro ospedale nel ringraziare «per l'invito ad un incontro del 3 ottobre da parte dello stesso Comitato di cittadini in difesa dell’Ospedale, fa sapere che «purtroppo non potrò partecipare per impegni istituzionali già presi in precedenza, ma sono pronto in qualsiasi altro momento ad un confronto costruttivo che cerchi di trovare le soluzioni più adatte per l'ospedale e i cittadini».

Laconico il commento del presidente del Comitato, il magistrato emerito di Cassazione Enzo Correnti, il quale a seguito delle rassicurazioni espresse dal commissario straordinario dell'Asp Bernardo Alagna si è limitato ad affermare: “Ne prendiamo atto in attesa delle ulteriori risposte, in mancanza delle quali nessuno potrà venire a Barcellona a fare campagna elettorale». Il riferimento alla campagna elettorale si riferisce ovviamente ai politici che sostengono il Governo regionale che hanno dispensato promesse e assicurato per mesi la riconversione del Covid hospital in Presidio ospedaliero ordinario, cosa che non è avvenuta nemmeno nella fase intermedia.

