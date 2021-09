Contagi al Papardo di Messina, chiuso ai ricoveri il reparto di Medicina Interna

I contagi continuano a coinvolgere anche gli ospedali cittadini. Dopo il Piemonte che ha chiuso nelle scorse settimane per alcuni giorni ai ricoveri esterni tre reparti ed ha di fatto bloccato per alcuni giorni all'ottanta per cento l'attività dell'ospedale, sale operatorie comprese, adesso è la volta dell'ospedale Papardo.

Nove positivi negli ultimi 4 giorni sono stati riscontrati tra i pazienti e i sanitari del reparto di Medicina interna dell'ospedale Papardo che è stato chiuso precauzionalmente ai ricoveri esterni per provvedere alla sanificazione ed isolare i pazienti infetti.

Dei tre sanitari risultati positivi, due si sono già negativizzati e un altro è in isolamento fiduciario. Dei pazienti, sei in tutto, tre sono stati trasferiti nell'area Covid, due, asintomatici, all'Opus di via Palermo e uno è ancora isolato in reparto ma sarà trasferito nelle prossime ore a malattie infettive. La situazione assicura il direttore sanitario Trimarchi è sotto controllo. A Messina i nuovi positivi registrati ieri sono 71.

© Riproduzione riservata