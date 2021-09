Messina, deliberato lo stato di emergenza dell'alluvione 2020

"È con grande soddisfazione che oggi posso annunciare l'approvazione della delibera della Giunta regionale n° 390 del 21 settembre, riguardante lo stato di crisi e di emergenza del territorio della provincia di Messina a causa dell'alluvione dell'8 agosto 2020. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha accolto sin da subito le mie istanze che sono quelle di un intero comprensorio, dando seguito alle aspettative della comunità interessata per la deliberazione dello stato di crisi ed emergenza nel territorio della provincia di Messina", lo ha dichiarato il Deputato Regionale all'Ars, Pino Galluzzo, di Diventerà Bellissima, che annuncia la delibera sullo stato di crisi dell'alluvione del 2020 in provincia di Messina.

"Vengono finanziati quindi i comuni di Barcellona, Terme Vigliatore, Castroreale e Rodì oltre la città metropolitana di Messina e la Protezione civile. Ringrazio l’ing. Leonardo Santoro col quale sono in costante contatto, che ha molto contribuito per terminare la progettazione preliminare. Ringrazio inoltre l’assessore Giuseppe Benvegna del comune di Barcellona a cui facevano riferimento la maggior parte dei progetti in questione. Man mano dunque - ha concluso Galluzzo - si darà corso all’attuazione che sarà aggiornata con i dettagli esecutivi".

