Capo d'Orlando, i percettori del reddito di cittadinanza affiancheranno la Polizia locale

Saranno diversi giovani che percepiscono il reddito di cittadinanza a contribuire a garantire maggiore sicurezza stradale davanti ad alcune scuole di Capo d'Orlando.

Il trasferimento provvisorio in due fabbricati privati delle scolaresche delle Materne ed Elementari di via Roma per i lavori in corso per la messa in sicurezza del plesso , ha affollato, sia dal punto pedonale che della circolazione stradale, due zone del centro città particolarmente trafficate.

Si tratta delle via Fonte e della via Piave, zona ex Bristol, dove l'incidenza dei residenti e delle attività commerciali è particolarmente alta. Così il primo cittadino, Franco Ingrillì, rispondendo ad una interrogazione dei consiglieri di opposizione Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Renato Mangano, che peraltro si ritrova contrapposti nell'attuale campagna elettorale per il voto del 10 e 11 ottobre prossimi, ha reso noto che nei prossimi giorni, gli agenti della Polizia locale presenti davanti alle scuole negli orari di entrata ed uscita, saranno integrati e supportati da almeno due percettori del reddito di cittadinanza coinvolti nei progetti utili alla collettività.

Stesso provvedimento, ha reso noto sempre il sindaco, sarà adottato per la zona di viadotto Forno dove sono state trasferite le classi della scuola media “Mancari”, il cui plesso anch'esso è interessato da lavori di messa in sicurezza antisismica.

