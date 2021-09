Atm Messina, telecamere di sicurezza e conta-passeggeri sui bus

L’Atm si appresta a lanciare un appalto legato all’emergenza sanitaria: “Realizzazione di un sistema di sicurezza e rilevazione passeggeri a bordo di mezzi del parco bus dell’Azienda trasporti Messina spa, ai fini del contenimento del rischio Covid-19”. Rientra nell’ambito del primo progetto di infomobilità per la città di Messina che la società per azioni sta realizzando a valere sul Pon Città metropolitana 2014-2020. Un’iniziativa che prevede l’adozione, per i soli bus, di bigliettazione elettronica e informazioni in tempo reale alle fermate.

«La pandemia mondiale che stiamo vivendo rende ancor più necessario implementare questi sistemi di infomobilità in modo tale da consentire ai passeggeri e al personale di esercizio le informazioni sul rispetto dei coefficienti di riempimento dei mezzi e controllare il rispetto delle misure di contenimento del rischio Covid-19», scrive il dirigente della Direzione programmazione, innovazione e sviluppo nonché rup Giacomo Villari, nel provvedimento a sua firma relativo alla procedura aperta. Inoltre, «l’Atm spa intende sviluppare un ulteriore progetto complementare a quanto attualmente in corso di realizzazione per consentire un controllo generale dello stato di esercizio e fornire ai passeggeri informazioni puntuali sullo stato del servizio e garantire la loro sicurezza a bordo». Un piano, questo, che è composto da conta-passeggeri, videosorveglianza e centrale operativa. Oltre all’importo dell’appalto, 265.240 euro, 160mila euro sono destinati ad eventuali forniture complementari.

