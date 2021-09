Messina, salvaguardare i beni culturali attraverso le nanotecnologie

Le Nanotecnologie in aiuto dei beni culturali. Una soluzione che potrebbe aiutare a restaurare, recuperare e prevenire l'ammaloramento, le conseguenze del tempo e delle condizioni atmosferiche su monumenti e facciate edifici artistici di Messina.

L'idea è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa al Comune da Sabrina Zuccalà, Presidente del Laboratorio internazionale ‘4ward360’, pluripremiata come Eccellenza Italiana e Internazionale nel campo delle Nanotecnologie e innovazioni tecnologiche. All'incontro hanno partecipato anche la vice sindaca Carlotta Previti, l’assessore comunale alla Cultura, Enzo Caruso, Antonio Sabbatella, presidente dell'Istituto studi europei Alcide De Gasperi e già coordinatore dell’Ufficio Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio.

L'obiettivo è di riuscire ad accedere ai fondi previsti dal Pnrr per lo sviluppo tecnologico, come ha ricordato la vice sindaca Carlotta Previti: "Potrebbero essere volano di sviluppo per il nostro territorio".

