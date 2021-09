Messina, proseguono gli interventi di scerbatura. La situazione nei sei quartieri

Prosegue l'attività di scerbatura da parte di Messinaservizi in tutti i quartieri della città, dedicandosi in questi giorni alle aree a verde, le piazze e alle villette. Già è stato completato il 70% del lavoro programmato insieme con i presidenti delle rispettive Circoscrizioni. Nel dettaglio l'elenco di tutte le Municipalità, sottolineando che nelle zone del IV quartiere l'attività già avviata nelle settimane scorse proseguirà senza soluzione di continuità fino al completamento di tutte le aree a verde e vie urbane.

Primo Quartiere

Si è intervenuti nelle seguenti zone: area a verde parcheggio metroferrovia Tremestieri (200 mq), piazza San Marco Mili San Marco (450 mq), piazza Santa Maria dei Giardini S.Stefano Medio (390 mq), piazza Carlo Pantò Briga Marina (210 mq), piazzetta Giampilieri Marina (690 mq), piazza Michelangelo Trimarchi Altolia (140 mq), giardino Adele Garrani Giampilieri Superiore (1350 mq).

Secondo Quartiere

Villetta Gelsomini Cep (1670 mq), villetta Felicia Bartolotta S.Lucia (mq 2690),villetta Colleoni Minissale (1500 mq), villetta Fiore Rosso Bivio Zafferia (370 mq), villetta Anfiteatro Case Arcobaleno S. Lucia (960 mq), area attrezzata Dolciaria Manna Zafferia (210 mq), piazzetta via del Carmine Contesse (150 mq), villetta Rione Taormina (580 mq), area a verde via Sforza Minissale (100mq), piazzetta T. Hallam Cep (280 mq), villetta via Rovigo Cep (990 mq), piazzetta via Calispera Villaggio Unrra (560 mq), villetta Michele Valori Villaggio Unrra (230 mq), villetta Michele Valori Villaggio Unrra(160 mq), villetta sopra via Padre Leta Villaggio Unrra (1350 mq).

Terzo Quartiere

Gli operatori sono intervenuti nella piazzetta Chiesa Cumia Superiore ( 80 mq), nella piazza San Paolo via Gerobino Pilli (370 mq), nella piazza Padri Passionisti Bisconte (710 mq), nell'area a verde via Forno Camaro (480 mq), nella piazza San Luigi Camaro Inf. (300 mq), nella villetta Palmara via del Santo (340 mq), nella villetta Case Gialle Bordonaro (1300 mq), a piazza Giuffrè Villaggio Aldisio (550 mq), alla villetta via D'Anfuso Villaggio Aldisio (490 mq).

Quinto Quartiere

Gli interventi sono stati effettuati nella villetta viale Regina Elena (750 mq); nella villetta del Tigrotto San Licandro (200 mq), nella villetta Sant'Elena Rione Sant'Elena (840 mq), nella villetta Idelson Annunziata (490 mq), nella villetta San Nicandro San Licandro (1490 mq), nella villetta San Salvatore dei Greci viale Regina Elena (350 mq), nella villetta via Principessa Mafalda (1250 mq), nella villetta Castronovo (3830 mq), nella villetta Paino Rione Santa Chiara Giostra (2120 mq), in piazza Argo Ritiro (630 mq).

Sesto Quartiere

Lavori eseguiti nella piazzetta via Scuole Torre Faro (850 mq), al Parco Pelorias Ganzirri (1660 mq), nella villetta via Bertuccio Pace (250 mq), nella villetta Costa Fraccola Curcuraci(260 mq), nella villetta Costa Fraccola Curcuraci (210 mq), nella villetta Crusolito Faro Superiore (410 mq), nella villetta via Gaetano Micale Faro Superiore (2030 mq), nella villetta Anfiteatro Sperone (4350 mq), nella villetta Granatari (230 mq) e in Salita Frantinaro.

