Messina, Caronte&Tourist investe 180 milioni

Il gruppo Caronte&Tourist investirà almeno 180 milioni di euro nei prossimi mesi per potenziare la sua flotta “green” alimentata a Gnl gas naturale liquefatto. Sono in fase di acquisto almeno altre quattro navi dello stesso tipo della Elio capace di navigare tanto con il carburante tradizionale quanto con il Gnl. La prima delle tre unità in arrivo sarà utilizzata per i collegamenti con le isole Eolie. Saranno investimenti interamente privati. Ad annunciarlo ieri sera, a bordo della nave Elio, ancorata alla rada San Francesco, l' amministratore delegato del gruppo Caronte& Tourist Lorenzo Matacena durante un convegno organizzato dall’Azienda Trasporti sulla mobilità sostenibile nello Stretto, moderato dal giornalista Emilio Pintaldi. Presenti oltre a Matacena, e al presidente di Atm Pippo Campagna, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, la docente universitaria del Cust Francesca Pellegrino, l' ex presidente dell’Autorità portuale Giuseppe Vermiglio, il segretario generale dell’Autorità di sistema Domenico Latella.

