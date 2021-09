Messina, bancarotta e fallimenti pilotati: arrestato il “re della 488” Augusto Reitano

È finito nuovamente nei guai l’imprenditore messinese 59enne Augusto Reitano, già in passato noto come il “re della 488” per la grande capacità di intercettare fondi pubblici e finanziamenti, molto attivo anche tra Roma e Milano con il suo reticolo di società, ben inserito anche negli ambienti politici.

E con lui questa volta nei guai ci sono anche il fratello 66enne Gabriele e il 69enne Cristofero “Ferruccio” Oliveri, considerati dei prestanome ma il cui ruolo viene delineato dai magistrati con precisione. E anche stavolta, come è accaduto in passato, si tratta di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, con il sequestro preventivo di una società e di denaro per oltre un milione e mezzo di euro, tra Messina e Roma.

Il suo mondo finanziario sommerso che guarda all’Italia è stato passato al microscopio negli ultimi mesi dalla Procura di Messina retta da Maurizio de Lucia e dalla Guardia di Finanza, anche dopo una serie di segnalazioni del curatore fallimentare di una delle sue creature d’impresa dal nome altisonante, la “Network Cable Srl”, attiva tra l’altro nel campo della telefonia mobile di livello senza avere concretamene un operaio, ma sempre pronta a dare in subappalto i lavori dopo essersi aggiudicata una gara, e parliamo in passato di accordi con Siemens e H3G.

Le indagini, consistite in una mole impressionante di accertamenti contabili, bancari, escussioni di testimoni e intercettazioni telefoniche e ambientali, sono nate proprio dopo il crac della “Network Cable Srl”, dichiarata fallita nel marzo 2017. Si è scoperto così un piano finalizzato alla decozione di società del gruppo a beneficio di altre in attivo, in particolare di un gruppo di aziende che si è sviluppato a partire dai primi anni 2000, costituito da numerose imprese che operavano nei settori più disparati: dalla costruzione e gestione di alberghi e villaggi turistici di lusso, alla ristorazione, allo sviluppo di attività pubblicitarie sino all’attività di trasporto aereo e marittimo.

I finanzieri hanno focalizzato l’attenzione su una “strana” operazione per circa 8 milioni di euro, relativa a un credito vantato dall’impresa fallita nei confronti di una partecipata, la “AD Network Srl”, attiva nell’ideazione di campagne pubblicitarie. Il credito è stato svalutato e contestualmente è stato aumentato, secondo i magistrati in modo totalmente fittizio, il valore della partecipazione della “Network Cable Srl” nella seconda società. Stesso schema illecito è stato documentato anche rispetto ad un’ulteriore società, la “Ma.Gi. Costruzioni Srl” di Melilli, in provincia di Siracusa, attiva nel settore turistico, pure partecipata dalla fallita “Network Cable Srl”. Secondo i finanzieri la “galassia Reitano” tra il 2003 e il 2006 avrebbe evaso imposte e tasse per 23 milioni di euro, “reinvestendo” tutto in svariate attività.

E c’è un filone d’inchiesta in cui compare tra le carte anche l’avvocato Piero Amara. È un commercialista siracusano che ne parla, interrogato dai finanzieri (“... si, conosco la società Network Cable S.r.l. da circa 7 anni, in quanto sono stato chiamato quale consulente tributario dall’avvocato Piero Amara, avvocato dell’allora amministratore C.L., in merito ad un procedimento penale riguardante fatture false che la Network Cable Srl avrebbe emesso nei confronti della società M. & G. Srl di Siracusa allora amministrata sempre dalla Sig. C.L., e inerente la costruzione del villaggio turistico Donnalucata... sono stato contattato dall’avv. Amara per altre due società, la M. & G. di cui sopra e la Morcona srl...”).

