I Verdi tedeschi: no al Ponte sullo Stretto e i treni a bordo delle navi

«La rete dei treni notturni secondo il progetto dei Verdi tedeschi: viaggi confortevoli e sostenibili in tutta l‘Europa. Sulle isole il treno viaggia in traghetto, niente Ponte sullo Stretto». Così “twitta” Alexandra Geese, europarlamentare di “Bundnis 90-Die Grünen”, l’Alleanza degli ambientalisti di Germania. I Verdi smentiscono, dunque, di aver mai inserito nella loro proposta di “Rete ferroviaria” che dovrebbe unire 500 città e tante regioni europee, arrivando fino alla Sicilia, l’opera di collegamento stabile tra l’Isola e il Continente. La mappa allegata al programma non è indicativa in tal senso, anzi fa credere il contrario, con quella linea senza interruzioni che unisce Messina a Reggio e poi prosegue salendo lungo lo Stivale.

