Un’altra vittima del Covid a Messina: si tratta di una donna di 82 anni, vaccinata con la prima dose, che, oggi, è deceduta all’ospedale Papardo.

Per quanto riguarda i ricoveri, invece, sono 94 tra città e provincia: 49 al Policlinico (di cui 10 in rianimazione), 23 al Papardo (6 in rianimazione), 8 all’Irccs Piemonte e 14 a Barcellona.

