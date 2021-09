Roccalumera, il lungomare al confine con Nizza sarà ancora più vivibile

Cambierà volto la zona nord del lungomare di Roccalumera, al confine con Nizza di Sicilia, rimasta da molti anni incompleta e non adeguatamente valorizzata.

Una “pecca”, questa, che più volte era stata evidenziata dalla stessa cittadinanza che aveva più volte chiesto la riqualificazione dell’intera area.

Il Comune del centro ionico della provincia di Messina ha infatti appaltato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto finale di litoranea, per i quali l’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Gaetano Argiroffi ha deciso di utilizzare il contributo da 100.000 euro assegnato dal Governo nazionale per la messa in sicurezza di strade, edifici e patrimonio pubblico in genere. Ad eseguire gli interventi sarà l’impresa “R.G. Costruzioni” di Gaetano Rigano, con sede a Roccalumera, che ha proposto un ribasso del 18,13% superando le altre due ditte concorrenti invitate dall'Ufficio tecnico (“Ispoto Antonino” 15% e “Ri.Ca. Costruzioni” 12,18%) e vincendo la procedura per l’importo di 67.107 euro, di cui 3.201 per oneri di sicurezza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata