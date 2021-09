Oggi è la Giornata Mondiale dell’Alzheimer: a Messina gazebo a piazza Cairoli

Oggi 21 settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’ARiAD-Onlus, con la collaborazione del Centro Territoriale di Psicogeriatria dell’Asp Messina e con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, organizza un’attività di sensibilizzazione e informazione diretta ai cittadini messinesi sulla malattia d’Alzheimer e sulle demenze.

Apposito gazebo allestiti a piazza Cairoli, lato monte dalle 09.00 alle 14.00, dove gli esperti dell’associazione daranno informazioni e suggerimenti sulla diagnosi e gestione della malattia. Inoltre, sarà possibile fare una donazione per ricevere una bevanda vegetale il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca.

Questa attività rientra nell’ambito della 2^ edizione della Maratona Diffusa, il cui programma si sta sviluppando, in questi giorni, in tutta Italia.

In tale contesto saranno raccolte firme per una petizione nazionale per il diritto alla cura delle persone con l’Alzheimer, le quali presentano necessità di cure e assistenza diverse e superiori ad altre non-autosufficienze, con l’obiettivo di farli recepire nell’attuazione del Pnrr.

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa progressiva dall’impatto devastante che si manifesta con disturbi della memoria, dell’orientamento e alterazioni della personalità. Alla stessa è legata una progressiva limitazione nelle attività quotidiane che porta nel lungo periodo alla necessità di assistenza continua.

L’ARiAD-Onlus è l’ unica associazione di volontariato su Messina che da circa dodici anni si interessa delle persone con demenza. Agisce sul territorio messinese con finalità di solidarietà sociale rivolte principalmente alle persone affette da queste malattie ed ai loro familiari.

Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate è possibile contattare l’ARiAD all’indirizzo e-mail ariadmessina@tiscali.it.

