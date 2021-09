Inizio anno scolastico, Messinaservizi completa la scerbatura

Messinaservizi ha completato in tempo per l’avvio dell'anno scolastico, con un servizio dedicato esclusivamente per queste aree, la scerbatura in tutti i plessi scolastici. Espletato il servizio nei seguenti istituti: comprensivo Tremestieri, Plesso Gaetano Martino Istituto Comprensivo Tremestieri, Infanzia e Materna Pistunina Istituto Comprensivo Tremestieri, Scuola Primaria Tremestieri Istituto Comprensivo Tremestieri, Scuola Primaria Mili Moleti Istituto Comprensivo Tremestieri, Scuola Elementare Larderia Inferiore Istituto Comprensivo Tremestieri; Scuola Materna Tipoldo Istituto Comprensivo La Pira, Sede Centrale La Pira, Istituto Comprensivo La Pira, Scuola Infanzia Camaro Superiore Istituto Comprensivo La Pira, Scuola Infanzia Bisconte Istituto Comprensivo La Pira, Plesso Gentiluomo Istituto Comprensivo La Pira, Plesso La Pira II Istituto Comprensivo La Pira, plesso La Pira III Istituto Comprensivo La Pira; istituto comprensivo D'acquisto, Sede Centrale Salvo D'Acquisto, Istituto Comprensivo D'Acquisto, Scuola Elementare Granata Istituto Comprensivo D'acquisto, Scuola Elementare Mili San Marco Istituto Comprensivo D'Acquisto, Scuola Elementare Zafferia Istituto Comprensivo D'Acquisto; istituto comprensivo XI, plesso Passamonte Gravitelli XI Istituto Comprensivo, Plesso Infanzia Gravitelli Superiore;

XI Istituto Comprensivo, Scuola Paino Gravitelli XI Istituto Comprensivo, Primaria

Montepiselli XI Istituto Comprensivo, plesso Infanzia Montepiselli XI Istituto Comprensivo; istituto comprensivo Paradiso, plesso Beata Eustochia Istituto Comprensivo Paradiso, plesso Pietro Donato Istituto Comprensivo Paradiso, Plesso Petrarca Istituto Comprensivo Paradiso, plesso Letterio Donato Istituto Comprensivo Paradiso; istituto comprensivo Vittorini, plesso Centrale Elio Vittorini Istituto Comprensivo Vittorini, plesso SS. Annunziata Istituto Comprensivo Vittorini, plesso Infanzia Via Caprera Istituto Comprensivo Vittorini; istituto comprensivo Manzoni: Plesso Collereale Pirandello Istituto Comprensivo Manzoni; istituto comprensivo Mazzini, plesso Mazzini Istituto Comprensivo, Mazzini Via Oratorio San Francesco, plesso Buon Pastore, plesso Cristo Re; istituto comprensivo Boer Verona Trento, plesso Boer Istituto Comprensivo Boer Verona Trento, Scuola Infanzia Matteotti Istituto Comprensivo Boer Verona Trento; istituto comprensivo Albino Luciani, Plesso Centrale Istituto Comprensivo Albino Luciani, Plesso Via I Molino, Istituto Comprensivo Albino Luciani, plesso Primaria San Filippo Sup. Istituto Comprensivo Albino Luciani, plesso Materna San Filippo Sup. Istituto Comprensivo Albino Luciani, plesso Primaria Materna San Filippo Inf. Istituto Comprensivo Albino Luciani plesso Case Gescal Istituto Comprensivo Albino Luciani; istituto Catalfamo: plesso Centrale Sant'Annibale Via Gelsomini Istituto Comprensivo Catalfamo, plesso infanzia Cep Istituto Comprensivo Catalfamo, plesso Infanzia Santa Lucia Istituto Comprensivo Catalfamo, plesso Primaria Santa Lucia Istituto Comprensivo Catalfamo, plesso Scuola Media Via Comunale Istituto Comprensivo Catalfamo Istituto comprensivo Giovanni XXIII; plesso Ferraù Istituto comprensivo Giovanni XXIII, Plesso Gazzi/Fucile Istituto Comprensivo Giovanni XXIII; istituto comprensivo Cannizzaro Galatti, Sede Centrale Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti; istituto comprensivo San Francesco di Paola, plesso Centrale Istituto Comprensivo San Francesco di Paola, plesso Succursale Istituto Comprensivo San Francesco di Paola.

© Riproduzione riservata