Una donna di 84 anni, deceduta ieri al Policlinico, è l’ultima vittima del Covid a Messina.

I ricoveri, invece, sono 96, due in meno rispetto a ieri: 50 al Policlinico (di cui 7 in rianimazione), 25 al Papardo (di cui 7 in rianimazione), 7 all’Irccs Piemonte e 14 a Barcellona.

