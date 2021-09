Amministrative a Capo d'Orlando, la sfida è già accesa

Entra nel vivo a Capo d'Orlando la campagna elettorale per il rinnovo delle cariche istituzionali della città fissato per il 10 e 11 ottobre prossimi.

Tra sabato ed ieri sera, due dei tre candidati a sindaco hanno presentato agli elettori la propria lista e la squadra di assessori designati. Sabato ha aperto l'era dei comizi in piazza di questa tornata elettorale Luca Giuffrè, il leader del Movimento “People Flash Mob”, che appoggiato anche da “Vox Populi”, si presenta all'elettorato sotto l'egida dell'Udc. Per farlo ha scelto un luogo inusuale nella storia elettorale orlandina, quello di un luogo lontano dal centro. Ha parlato nella contrada Piscittina, nella lontana periferia di ponente, a dimostrazione della volontà di cambiamento rispetto ad una politica tradizionale, dei programmi e delle aspettative che ripone nelle periferie paladine dove ha incentrato finora gran parte della sua campagna elettorale. Gli assessori designati da Giuffrè sono Antonio Marano, Filippo Spadaro e Filippo Grasso. Nella lista dei candidati al consiglio, oltre a questi tre assessori correranno per uno scranno a Palazzo Europa anche Maria Concetta Di Pino, Franco Vincenzo Casella, Adriana Traviglia, Calogero Mangano, Barbara Zumbo, Franco Caliò, Costanza Ruggeri, Sebastiano Alex Siracusa, Valeria Muscolino, Alessandro Gugliotta, Angela Astone, Giacomo Sorrenti ed Antonino Todaro.

Ieri sera, è stato invece il turno del sindaco Franco Ingrillì che ha presentato al pubblico la propria squadra. Lo ha fatto nella centrale piazza Matteotti dopo che il giorno prima aveva dovuto rimandare l'appuntamento per un temporale che si era abbattuto sulla città. Già da giorni il primo cittadino uscente, in questa sua corsa verso la rielezione, così come d'altronde Luca Giuffrè, usa i social per entrare nel “cuore” degli elettori e i traguardi finora ottenuti dalla sua amministrazione, sono gli argomenti utilizzati per convincerli.

Ingrillì, che con lo slogan “Dalla tua parte”, ha designato come assessori Aldo Sergio Leggio, Enza Giacoponello e Giacomo Miracola. Nella sua lista presenta, come candidati al consiglio comunale, oltre ai primi due, figurano anche Emiliano Amadore, Angela Bontempo, Valentina Bontempo, Enzo Brignone, Rosanna Buzzanca, Salvatore Cirilla, Fabio Colombo, Graziella Facciolà, Massimiliano Fardella, Carmelo Galipò, Cristian Gierotto, Federica Li Puma, Elisa Merendino e Massimo Reale.

