Una donna di 82 anni (deceduta ieri), non vaccinata, è l'unica vittima del Covid a Messina nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, invece, 53 sono al Policlinico (di cui 10 in Rianimazione), 22 al Papardo (6 in Rianimazione), 16 a Barcellona Pozzo di Gotto e 7 all'Irccs Piemonte (per un totale di 98 casi).

© Riproduzione riservata