Pulizia e scerbature a Messina, oltre 80 auto in sosta vietata portate via dal carro attrezzi

Oltre 80 auto sono state rimosse nel corso della notte dalla polizia municipale e dal servizio carro attrezzi di Atm i mezzi sostavano nel quadrilatero del centro città fra le vie 24 maggio e Corso Cavour dove vigeva un divieto di sosta temporaneo per una pulizia straordinaria delle strade e conseguente scerbatura delle aree per tutta la notte i carro attrezzi hanno viaggiato direzione sud per trasferire le auto rimosse al deposito dell’ATM dove i proprietari potranno andarle a ritirare.

Il programma straordinario di pulizia e scerbatura proseguirà ancora per quasi un mese un po’ in tutta la città. Anche la prossima notte è previsto un intervento simile e dunque il consiglio è quello di prestare attenzione ai segnali che sono posti lungo i marciapiedi per evitare di non ritrovare la propria auto al risveglio.

Questo il comunicato del Comune di giovedì scorso a proposito del programma del fine settimana:

Da venerdì 17, sino a domenica 19, fascia oraria 20-6, la scerbatura riguarderà i quadrilateri compresi tra le vie La Farina, viale Europa, U. Bassi e Trieste, e tra le vie S. Agostino, corso Cavour, E. Martinez e XXIV Maggio.

La sosta sarà vietata sul lato monte di via La Farina, sul lato nord di viale Europa, sul lato mare di via U. Bassi, sul lato sud di via Trieste, su entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie Natoli e Trento; e sul lato nord di via S. Agostino, sul lato monte di corso Cavour, sul lato sud di E. Martinez, e su entrambi i lati di XXIV Maggio e dei tratti interclusi delle vie Oratorio della Pace, Romagnosi, della Munizione e S. Cristoforo.

