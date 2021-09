IL CASO

Alicudi, lunedì suona la campanella anche nella scuola più piccola d'Europa

Ad Alicudi 100 abitanti, senza forze dell’ordine e farmacia, ma con mille capre, pecore e conigli sparsi nella montagna sono 256 gli scalini da percorrere per raggiungere la casetta privata adibita per le lezioni ubicata in collina