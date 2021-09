Tamponi a Messina: al Palarescifina controlli per i soggetti già positivi e in isolamento

I tamponi che verranno eseguiti al Palarescifina sono dedicati solo ai controlli dei soggetti già positivi posti in isolamento e verranno programmati tramite Usca.

I tamponi, anziché essere fatti nel parcheggio del San Filippo, verranno eseguiti al Palarescifina di mattina.

Si specifica che il Palarescifina non è tuttavia assolutamente un'area screening come l’ex gasometro. In quest'ultimo sito invece proseguono i tamponi rapidi antigienici, che rimangono gratuiti per i vaccinati, mentre a pagamento per i non vaccinati.

All'ex gasometro rimane comunque necessaria la prenotazione tramite i canali di Messina Social City che accetterà al massimo 400 prenotazioni al giorno divise in due turni, al fine di evitare attese e offrire un servizio più veloce ai cittadini.

