Saponara, il Nido chiuso... docenti tutti in malattia

Personale scolastico assente. Slitta così la riapertura dell'asilo nido comunale di Saponara. Di fatto, l'Amministrazione Vinci aveva, per tempo, predisposto l'avvio delle attività che era previsto per il 9 settembre scorso.

«A seguito, però, dell'entrata in vigore della normativa nazionale relativa all'obbligo del green pass Covid-19 per l'organico scolastico – dichiara l'assessora alla Pubblica istruzione Caterina Capilli– il primo settembre abbiamo purtroppo dovuto registrare la contemporanea assenza delle 3 insegnanti in servizio nell'asilo nido comunale. Assenza che attualmente permane. Sono stati presentati certificati medici». La Capilli tiene a precisare come l'Amministrazione non sia stata inoperosa, così come sostengono alcune persone.

«Oltre ad avviare le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità, nonostante le attuali contingenze – aggiunge Caterina Capilli – stiamo predisponendo gli atti urgenti per consentire l'avvio del Nido già dalla prima settimana di ottobre». Inevitabile il disagio per le famiglie, soprattutto per coloro che hanno dovuto organizzarsi diversamente con la gestione dei loro figli. I genitori sperano che la situazione possa quindi sbloccarsi.

